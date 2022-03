Ukraine-Konflikt : Krieg in der Ukraine: Bochum gegen Gladbach in Sondertrikot

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine spielt der VfL Bochum seine Bundesliga-Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbach in einem Sondertrikot. Auf der Brust des Trikots sollen am Freitagabend (Anstoß 20.30 Uhr/DAZN) die Worte „Vereint Friedlich Leben“ zu lesen sein, wie der VfL am Donnerstag mitteilte. Zudem befindet sich das „Peace“-Zeichen auf der Spielkleidung. Die Trikots werden in der Woche nach der Begegnung versteigert. Der Erlös soll den unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine zugutekommen.

