Fussball : Kohfeldt warnt vor Gladbach: „Hohe individuelle Qualität“

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt hat trotz der sportlichen Probleme in dieser Saison vor den Stärken des nächsten Gegners Borussia Mönchengladbach gewarnt. „Sie haben immer noch sehr viele Individualisten, die ein Spiel entscheiden können“, sagte er am Donnerstag. „Jeder Spieler in diesem Kader, wenn man die erste Elf durchgeht, ist ein Top-Spieler in der Liga. Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität, die sie sehr gefährlich macht.“ Das Spiel zwischen dem Tabellen-13. und dem Tabellen-12. der Fußball-Bundesliga findet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia Park statt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.