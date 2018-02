Bundestorwarttrainer : Köpke über Neuer-Rückkehr: Keinen Plan B

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke erwartet Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer weiterhin rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft in Russland zurück auf dem Platz.

von dpa

14. Februar 2018, 10:38 Uhr

«Ich gehe im Moment sicher davon aus, dass Manuel bei der WM dabei ist», sagte Köpke der «Bild». «Ich denke, dass er vor der WM auch noch in der Bundesliga oder Champions League spielen wird. Über einen Plan B machen wir uns keine Gedanken.»

Köpke erinnerte an die Weltmeisterschaft in Brasilien, vor der sich Neuer an der Schulter verletzt hatte und eine Trainingspause einlegen musste. Bei der WM überragte Neuer dann. Die aktuelle Verletzung ist mit der Blessur von damals aber nicht zu vergleichen. Der Bayern-Schlussmann hatte sich wiederholt den Fuß gebrochen.

Aktuell treibt der 31-Jährige in Absprache mit den Ärzten seine Reha in der Sonne Thailands voran. Dieser Tage postete er in einem sozialen Netzwerk ein Bild vor einer Palmenkulisse, er selbst zeigte den Daumen der rechten Hand hoch. «Ich bin auf einem sehr guten Weg», sagte der mehrmalige Welttorhüter Ende Januar.

Neuer steht in engem Kontakt mit Bundestrainer Joachim Löw. Einen Comeback-Zeitpunkt gibt es nicht. Der Torhüter soll sich die Zeit nehmen, die er braucht. Bis zu den WM-Härtetests am 23. März gegen Spanien und vier Tage später gegen Brasilien wird es Neuer kaum schaffen.