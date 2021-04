Fußball-Bundesliga : Königsklassenrennen: BVB? Leverkusen? Frankfurt! Wolfsburg!

Im Rennen um die Champions-League-Plätze ziehen zwei Außenseiter davon. Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg haben beste Chancen, Schwergewichte wie den BVB aus der Königsklasse zu verdrängen.

Wolfsburg | „Die Tabelle der Bundesliga wird immer stärker zementiert“, hat der erfahrene Fußball-Manager Heribert Bruchhagen gern und häufig gesagt. Aber der Ort, an dem seine These zumindest in dieser Saison widerlegt wird, ist ausgerechnet der Ort, an dem er selbst mehr als zwölf Jahre als Vorstandsvorsitzender saß: das Stadion von Eintracht Frankfurt. Dort...

