Relegation : Kölns Trainer Funkel: „Überzeugt, dass wir es schaffen“

Friedhelm Funkel hat den 1. FC Köln doch noch in die Relegation gehievt. In den definitiv letzten beiden Spielen seiner Trainer-Laufbahn muss er die Kölner nun in der Bundesliga halten. Doch Bayerns Pokal-Schreck Kiel bleibt kämpferisch.

Köln | Beim Thema Relegation dachte Kölns Trainer Friedhelm Funkel prompt an ein Ereignis, bei dem sein Kieler Kollege Ole Werner noch lange nicht geboren war. „Meine erste Relegation habe ich 1975 mit Bayer Uerdingen um den Aufstieg in die Bundesliga gegen den FK Pirmasens gespielt“, erzählte der 67-Jährige. „Wir haben in Pirmasens 4:4 gespielt und zu Ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.