Grünes Licht für den Stürmer : Kölns Cordoba fit für Spiel beim Fünftligisten Leher TS

Rekord-Transfer Jhon Cordoba steht dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in der DFB-Pokalpartie am Samstag in Bremerhaven beim Fünftligisten Leher TS zur Verfügung.