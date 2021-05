Relegations-Rückspiel : Köln beendet Kiels Traum und bleibt in der Bundesliga

Mit einem frühen Tor-Spektakel hat der 1.

Kiel | FC Köln den Absturz in die Zweitklassigkeit im letzten Spiel der Saison verhindert und den Traum der KSV Holstein Kiel vom ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga jäh beendet. Nach einer aufregenden Anfangsphase setzte sich der Bundesliga-16. am Samstag im Relegations-Rückspiel beim klar unterlegenen Zweitliga-Dritten hochverdient mit 5:1 (4:1) d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.