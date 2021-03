Champions League : Klopp trickst Nagelsmann aus: „Setzen uns keine Limits“

In der Premier League steckt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in der Krise. In der Champions League zeigt die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht.

Puskas Arena | Jürgen Klopp lächelt wieder. Der Trainer des FC Liverpool wirkte nach dem souveränen 2:0 gegen RB Leipzig gelöst wie selten in den vergangenen Wochen und zeigte seinem ehrgeizigen Amtskollegen Julian Nagelsmann zugleich die Grenzen auf. „Die größte Leistung ist, dass wir dafür gesorgt haben, dass man in beiden Spielen nicht gesehen hat, wie gut Lei...

