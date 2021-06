England gegen Deutschland : Klopp erwartet „superspannendes Spiel“ in Wembley

Der frühere Bundesliga-Trainer und heutige Liverpool-Coach Jürgen Klopp glaubt an eine Leistungssteigerung der deutschen Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale gegen England.

Herzogenaurach | Beim 2:2 gegen Ungarn habe sich das Team schwer getan. „Aber mehr ist doch nicht passiert. Manchmal brauchst du als Mannschaft gerade so ein Spiel. Und jetzt machen wir Dienstag halt wieder ein richtiges daraus“, sagte Klopp in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Deutschland wegen des schwachen Auftritts im letzten Gruppenspiel abzuschreiben, „wäre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.