Corona-Krise : Kleines Stück Normalität: Fußball freut sich auf die Fans

Der Fußball freut sich auf die ersten Spiele vor Zuschauern seit knapp sieben Monaten. Die vereinzelte Stadion-Rückkehr nährt die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Geisterspiele.

Frankfurt am Main | In Berlin und Rostock laufen die Vorbereitungen für die ersehnte Fan-Rückkehr in die Stadien auf Hochtouren - und ein Großteil der Fußball-Branche fiebert mit. Dass der Ball beim Saisonfinale an diesem Wochenende erstmals seit langer Zeit wieder vor Zuschauern rollt, wird vielerorts als hoffnungsvolles Zeichen für ein baldiges Ende der Geisterspiel...

