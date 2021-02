Bundesliga Sonntagsspiele : Khedira erstmals in Hertha-Startelf - Leipzig ohne Upamecano

Sami Khedira steht erstmals seit seinem Wechsel zu Hertha BSC in der Startelf des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Berlin | Der 33 Jahre alte Ex-Weltmeister ist einer von vier neuen Akteuren in der Anfangsformation von Trainer Pal Dardai am Sonntag gegen RB Leipzig. Im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart vor einer Woche kommen zudem Rechtsverteidiger Lukas Klünter, Außenstürmer M...

