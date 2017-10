Serie A : Khedira-Dreierpack verhilft Juventus zu 6:2-Sieg in Udine

vergrößern 1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 20:04 Uhr

Beim 6:2 (2:1)-Erfolg des Rekordmeisters bei Udinese Calcio traf der Weltmeister per Kopf zunächst zur 2:1-Führung in der 20. Minute. Mit einem Volleyschuss erzielte Khedira das 4:2 (59.) und markierte in der 87. Minute auch das 5:2 in der turbulenten Partie. Juve liegt nun noch drei Punkte hinter dem SSC Neapel und einen hinter Inter Mailand. Neapel und Inter hatten sich am Samstag 0:0 getrennt.

Juventus war nach Gelb-Rot gegen Ex-Bundesligaprofi Mario Mandzukic ab der 26. Minute sogar in Unterzahl. Samir mit einem Kopfball ins eigene Tor (14.), bei dem er sich auf Khedira aufstützte, Daniele Rugani (52.) und Miralem Pjanic (90.) sorgten außer Khedira für die Tore der Turiner. Stipe Perica (8.) brachte Udine zunächst in Führung, Danilo (47.) glich zum 2:2 aus.