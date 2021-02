Bundesliga : Keller neuer Interimsvorstand beim VfB Stuttgart

Tobias Keller wird bis zum 30. Juni 2021 interimsweise als Vorstand für Finanzen und Verwaltung beim VfB Stuttgart arbeiten.

Stuttgart | Nach der Trennung von Ex-Vorstand Stefan Heim berief der Aufsichtsrat den bisherigen Bereichsleiter Keller, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. So lange Keller im Vorstand arbeitet, will das Kontrollgremium der Schwaben in einem Auswahlprozess ei...

