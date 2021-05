Serie A : Kein neuer Vertrag: Abschied für Ranieri von Sampdoria Genua

Trainer Claudio Ranieri verlässt den italienischen Fußball-Erstligisten Sampdoria Genua nach dieser Saison.

Genua | „Ich habe der Mannschaft heute gesagt, dass ich kein weiteres Jahr bleiben werde“, sagte der 69-Jährige vor dem letzten Meisterschaftsspiel an diesem Samstag gegen Parma Calcio. Ranieris Vertrag läuft am 30. Juni aus und war nicht verlängert worden, obwohl er Sampdoria in der vorigen Saison vor dem Abstieg gerettet und in dieser Spielzeit wieder au...

