Bundesliga : Kein Neuer-Comeback gegen Leverkusen

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird beim FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen noch kein Comeback nach seiner Knieverletzung geben. Der 35 Jahre alte Kapitän hatte am Freitag knapp vier Wochen nach der Operation am rechten Knie erstmals wieder mit dem Team trainiert. „Wir sind extrem gut im Zeitfenster“, sagte Trainer Julian Nagelsmann anschließend zu Neuers Fitnesszustand. Er sei aber „noch keine Option“ für das Heimspiel gegen den Tabellendritten an diesem Samstag (15.30 Uhr).

„Mit einem Training wäre das ein bisschen blauäugig, ihn da sofort reinzuwerfen“, sagte Nagelsmann. Das Ziel sei, dass Neuer „so früh wie möglich“ wieder spielen könne, eventuell schon am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg. „Mal gucken, wie weit das dann sinnvoll ist. Das ist ein kleines Ziel, wo wir hinschauen, wo...

