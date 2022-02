Fussball : Karlsruher SC beendet Siegesserie von Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Siegesserie von Holstein Kiel beendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Samstag vor 7953 Zuschauern in Kiel mit 2:0 (1:0). Daniel O’Shaughnessy (17. Minute) und Fabian Schleusener (68.) erzielten die Tore für die Gäste. Holstein hatte zuvor drei Spiele in Serie gewonnen und seit dem 2. Oktober nicht mehr zu Hause verloren. Der KSC nimmt durch den Erfolg zumindest vorübergehend den neunten Tabellenplatz ein, während Kiel auf Rang elf zurückfiel.

„Wir sind sehr zufrieden, denn es ist erst das zweite Mal in dieser Saison, dass wir zwei Spiele nacheinander gewonnen haben“, sagte KSC-Trainer Christian Eichner. „Wir haben in der zweiten Halbzeit keine echte Chance mehr zugelassen.“ O’Shaughnessy hatte mit einem perfekt geschossenen Distanzschuss aus rund 25 Metern die Gäste-Führung erzielt. Acht Mi...

