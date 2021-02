Neuzugang aus England : Kann „Leader“ Mustafi Schalke retten?

Kolasinac, Huntelaar und jetzt Mustafi. Ein weiterer prominenter Winter-Zugang soll den Schalker Absturz stoppen. Im DFB-Pokal kann der Neue aber noch nicht eingreifen. Huub Stevens zieht sich zurück.

Gelsenkirchen | Zwar hat er noch nie in der Bundesliga gespielt, dennoch soll Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi beim FC Schalke 04 zur Schlüsselfigur in der äußerst schwierigen Mission Klassenerhalt werden. Die Erfahrung des Weltmeisters von 2014 „tut uns in der j...

