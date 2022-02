Fussball : Kalajdzic nach Wadenproblemen im Kader des VfB Stuttgart

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Sasa Kalajdzic ist beim VfB Stuttgart für das wichtige Heimspiel gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in den Kader zurückgekehrt. Der Angreifer fehlt nach seinen Wadenproblemen allerdings in der Startelf der abstiegsbedrohten Schwaben ebenso wie Offensivkollege Omar Marmoush, der nach seinem positiven Corona-Test wieder zum Aufgebot gehört. Winter-Neuzugang Tiago Tomás spielt erneut von Beginn an. Als einzige Veränderung im Vergleich zum 2:4 bei Bayer Leverkusen rückt Abwehrchef Waldemar Anton nach seiner Corona-Infektion für Hiroki Ito in die Anfangself.

Beim VfL Bochum ist eine Woche nach dem dem 4:2-Coup gegen den FC Bayern wie erwartet Torhüter Manuel Riemann nach einer Corona-Infektion zurück in der Startformation....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.