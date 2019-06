Talente-Show in Italien : Jovic, Foden, Kean: Die möglichen Stars der U21-EM

Stars wie Luis Figo oder Andrea Pirlo legten einst bei einer U21-EM den Grundstein für ihre späteren Weltkarrieren. Auch in diesem Jahr sind einige vielversprechende Talente bei dem Turnier dabei.

von dpa

15. Juni 2019, 09:19 Uhr

Luka Jovic reist als zukünftiger Real-Madrid-Profi zur U21-EM nach Italien, andere Jungstars hoffen noch auf einen Wechsel zu einem großen Verein oder eine Zukunft in der A-Nationalmannschaft.

Bei dem Turnier in Italien treffen zahlreiche gestandene Profis aus Europas Top-Ligen aufeinander. Ein Überblick über die möglichen Stars der U21-EM vor dem Auftakt am Sonntag:

Luka JOVIC (21 Jahre/Serbien/Eintracht Frankfurt): Für geschätzte 65 bis 70 Millionen Euro wechselt Jovic zu Real Madrid. Trotz seiner schon sechs A-Länderspiele spielt der Stürmer die U21-EM. In der Bundesliga erzielte er in 32 Spielen für die Eintracht 17 Tore.

Phil FODEN (19/England/Manchester City): Mit seinen 19 Jahren ist Foden bereits feste Größe bei Manchester City unter Pep Guardiola. «Er ist besonders», sagte Guardiola über Foden. In Englands U21 ist der zentrale Mittelfeldspieler ebenfalls ein wichtiger Faktor.

Dodi LUKEBAKIO (21/Belgien/Fortuna Düsseldorf): Für die Fortuna erzielte der Belgier mit kongolesischen Wurzeln in der vergangenen Saison zehn Bundesliga-Treffer. Bei der EM könnte er sich für einen neuen Club empfehlen, da seine Leihe nach Düsseldorf endet.

Moise KEAN (19/Italien/Juventus Turin): Mit seinem Tor-Debüt im zweiten A-Länderspiel wurde das Sturm-Talent zum zweitjüngsten Torschützen in der italienischen Länderspiel-Geschichte. «Wir haben keinen Druck bei diesem Turnier, wir verspüren nur positive Emotionen», sagte er vor dem EM-Heimspiel mit den Azzurrini.

Jonathan TAH (23/Deutschland/Bayer Leverkusen): Sechs A-Länderspiele absolvierte der Innenverteidiger bereits, stand auch im EM-Kader 2016, verletzte sich dann aber. Obwohl Tah schon eine feste Größe im A-Team ist, soll er bei der U21 weiter Turniererfahrung sammeln.

Jacob Bruun LARSEN (20/Dänemark/Borussia Dortmund): Beim BVB spielte sich der Flügelspieler in der vergangenen Saison mehr und mehr in den Fokus. In zehn U21-Länderspielen gelangen ihm bislang drei Treffer.

Xaver SCHLAGER (21/Österreich/RB Salzburg): Zuletzt schon Stammspieler in der A-Nationalmannschaft, ist der Mittelfeldspieler einer der wichtigsten Profis in Österreichs U21. Auch einige Clubs aus der Bundesliga sollen an dem Jungstar interessiert sein.

Moussa DEMBÉlÉ (22/Frankreich/Olympique Lyon): Mit elf Toren in 20 U21-Partien hat der Stürmer eine beeindruckende Quote aufzuweisen. Seit dem Sommer 2018 spielt er in seiner Heimat bei Olympique Lyon.

Josip BREKALO (20, Kroatien, VfL Wolfsburg): In Wolfsburg war der Flügelspieler vergangene Saison eine feste Größe, auch in der A-Nationalmannschaft Kroatiens kam er bereits sechsmal zum Einsatz. Für die U21 gelangen ihm zudem in 13 Spielen bereits sieben Tore.

Carlos SOLER (22/Spanien/FC Valencia): Bei seinem Heimatverein FC Valencia reifte der Mittelfeldspieler zum Leistungsträger. Clubs aus der englischen Premier League sollen an ihm interessiert sein.

Die Goldenen Spieler der U21-Geschichte:

Jahr Spieler Nation 1978 Vahid Halilhodzic Jugoslawien 1980 Anatoli Demianenko UdSSR 1982 Rudi Völler Deutschland 1984 Mark Hateley England 1986 Manuel Sanchís Spanien 1988 Laurent Blanc Frankreich 1990 Davor ?uker Jugoslawien 1992 Renato Buso Italien 1994 Luís Figo Portugal 1996 Fabio Cannavaro Italien 1998 Francesc Arnau Spanien 2000 Andrea Pirlo Italien 2002 Petr Cech Tschechische Republik 2004 Alberto Gilardino Italien 2006 Klaas Jan Huntelaar Niederlande 2007 Royston Drenthe Niederlande 2009 Marcus Berg Schweden 2011 Juan Mata Spanien 2013 Thiago Alcántara Spanien 2015 William Carvalho Portugal 2017 Dani Ceballos Spanien