DFB-Team : Jonas Hofmann am Knie verletzt: Untersuchung im Teamquartier

Der EM-Einsatz von Turnier-Debütant Jonas Hofmann ist ungewiss.

München | Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat sich am Donnerstag am Knie verletzt und konnte die Trainingseinheit der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach nicht absolvieren. „Er ist noch hier im Quartier“, berichtete DFB-Pressesprecher Jens Grittner bei der digitalen Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft. Dort werde der 28...

