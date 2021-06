Holland-Sieg gegen die Ukraine : „Jeder liebt Wout“: Weghorst trifft und verzückt den König

Was für ein EM-Auftakt für Wout Weghorst! Vor ein paar Wochen dachte der Wolfsburg-Stürmer noch, er würde zu dieser Zeit irgendwo am Strand liegen. Jetzt ist er mittendrin und der große Liebling in seiner Heimat.

Amsterdam | Selbst den niederländischen König hielt es nicht mehr auf seinem Sitz. Unter dem strengen Blick seiner Gattin, Königin Máxima, bejubelte Willem-Alexander mit geballter Faust den verdienten Auftaktsieg des Oranje-Teams gegen die Ukraine. Gemeinsam mit 16.000 glückseligen Landsleuten feierte der Royal in der Amsterdam Arena die erfolgreiche Rückkehr ...

