Fussball : Jahn-Coach erwartet entschlossene Schalker

Der SSV Jahn Regensburg sieht sich im ersten Auswärtsspiel nach der kurzen Spielpause in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 in der Außenseiterrolle. Trainer Mersad Selimbegovic fordert trotzdem einen mutigen Auftritt. „Wir müssen dagegenhalten, wenn wir eine Chance haben wollen”, sagte Selimbegovic vor der Partie am Samstag in Gelsenkirchen (13.30 Uhr/Sky).

Unvergessen ist das Hinspiel, in dem die Ausgangsposition ähnlich erschien. Am vierten Spieltag besiegte die Jahn-Elf die Schalker in einem famosen Spiel mit 4:1. Es war ein Festtag in Regensburg. Für Selimbegovic spielt der Rückblick jedoch keine bedeutende Rolle mehr. „Hinspiel hin oder her, die werden giftig sein”, sagte er am Donnerstag mit Blick a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.