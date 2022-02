Fussball : Hummels führt ersatzgeschwächte Dortmunder an

Ohne Kapitän Marco Reus und Torjäger Erling Haaland muss Borussia Dortmund am Abend in Augsburg versuchen, den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg wieder auf sechs Punkte zu verringern. Trainer Marco Rose verändert die BVB-Startelf drei Tage nach dem Europa-League-K.o. bei den Glasgow Rangers auf drei Positionen. Raphael Guerreiro, Marin Pongracic und Axel Witsel kommen neu ins ersatzgeschwächte Team, das für den verletzten Reus von Mats Hummels als Kapitän angeführt wird.

Beim abstiegsbedrohten FC Augsburg nimmt Markus Weinzierl bei seiner Rückkehr nach einer Corona-Infektion fünf Wechsel im Vergleich zur Heimniederlage vor einer Woche gegen den SC Freiburg vor. Im Angriff bringt Weinzierl dabei US-Rekordeinkauf Ricardo Pepi, der noch auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet. Felix Uduokhai, Arne Maier, Mads Pedersen und D...

