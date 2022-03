2. Bundesliga : HSV-Vorstand Boldt hofft auf Düsseldorf-Spiel

Jonas Boldt hofft, dass Fußball-Zweitligist Hamburger SV nach der coronabedingten Absage des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue am Samstag zum Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf wieder antreten kann. „Wir sind im Austausch mit den Behörden, hoffen, dass die Verläufe nicht so schlimm sind, die Spieler sich schnellstmöglich freitesten können und keine weiteren Fälle dazu kommen“, sagte der HSV-Sportvorstand am Montag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Auch mit Düsseldorf stehen wir im Kontakt, um frühzeitig absehen zu können, ob das Spiel möglich ist. Dafür werden wir alles tun.“

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.