Aufstiegshoffnung schwindet : HSV-Keeper Ulreich: „Natürlich muss man sich Sorgen machen“

Noch ein Jahr 2.

Sylvesterallee 7, Hamburg | Liga für den einstigen Dino? Nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie schwindet auch beim Hamburger SV der Glaube an eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. „Wir brauchen nicht über Dinge zu reden, die sich nicht realisieren lassen, wenn man keine Fußballspiele gewinnt“, sagte Trainer Daniel Thioune nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC. „Wir habe...

