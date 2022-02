Fussball : HSV froh: 25.000 Zuschauer gegen Werder und im Pokal erlaubt

Der Senat der Hansestadt Hamburg macht den Weg für mehr Zuschauer schon vor dem 4. März frei. Grund für die Erhöhung der Kapazität ist die sinkende Corona-Inzidenz. HSV-Vorstand Wüstefeld freut sich über das „gute Ergebnis“.

Das Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen kann vor einer großen Kulisse stattfinden. Der Hamburger Senat hat am Dienstag beschlossen, dass für das Nordduell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) 25.000 Zuschauer ins Volksparkstadion dürfen. Grund für die Entscheidung ist der aktuelle Rückgang der Corona-Zahlen. Die ...

