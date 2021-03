2. Liga : HSV-Coach Thioune nach Nordduell: Kein Deal über Platz drei

Der HSV schöpft Zuversicht. Es gibt wieder mehr Torchancen. Negativ jedoch: Die Tore fallen nicht. Im Aufstiegsrennen sieht sich Trainer Thioune im Plan. Welcher Platz rauskommen soll, weiß er genau.

Hamburg | Nicht Fisch, nicht Fleisch - was war das eigentlich, was der Hamburger SV im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gegen einen Mitkonkurrenten eingefahren hat? Nach dem 1:1 am Montagabend gegen den Nordrivalen Holstein Kiel schwankt der vor Saisonbeginn als Favorit gestartete Ex-Bundesligist zwischen Erleichterung und Schwermut. Gute...

