Hamburger SV : Hrubesch zur Nachwuchsarbeit: „Muss sich hinterfragen“

Der langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch hat sich in der Diskussion um das „Projekt Zukunft“ des Deutschen Fußball-Bundes für Veränderungen in der Nachwuchsarbeit ausgesprochen.

Hamburg | Der langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch hat sich in der Diskussion um das „Projekt Zukunft“ des Deutschen Fußball-Bundes für Veränderungen in der Nachwuchsarbeit ausgesprochen. „Was mich eigentlich immer wieder ärgert bei der ganzen Geschichte, is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.