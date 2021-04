Nachholspiel 25. Spieltag : Holstein Kiel verliert beim FC Heidenheim

Holstein Kiel hat im Aufstiegskampf der 2.

Heidenheim an der Brenz | Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner verlor die Nachholpartie des 25. Spieltags beim 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1). Torjäger Tim Kleindienst entschied das Spiel in der 17. Minute zugunsten der Schwaben, die zuvor zweimal nacheinander verloren hatten. In der Tabelle liegen die Kieler damit nun...

