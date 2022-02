24. Spieltag : Hitzige Schlussphase in Gladbach - Torreiches spätes Remis

Immerhin einen Punkt gerettet. Nach einem 0:2-Rückstand kam Mönchengladbach in einem intensiven Spiel gegen Wolfsburg zum 2:2 und hatte sogar den Siegtreffer erzielt. Dieser wurde aber aberkannt.

Max Kruse schimpfte über einen nicht gegebenen Elfmeter, Trainer Florian Kohfeldt fand die Rot Karte gegen Sebastiaan Bornauw ungerecht und der Gladbacher Jubel über den vermeintlichen Siegtreffer war schnell beendet. Beim 2:2 (1:2) zwischen Borussia Mönchengladbach ging es in der Schlussphase heiß her - und am Ende konnten beide Teams mit dem Punkt zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.