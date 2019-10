Nationalspieler : Herthas Stark vor Rückkehr ins Teamtraining

Nach seiner unglücklichen Verletzung bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht Verteidiger Niklas Stark vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining bei Hertha BSC.

von dpa

22. Oktober 2019, 13:31 Uhr

Der 24-Jährige absolvierte zum Auftakt der Trainingswoche vor der Partie gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) individuelle Übungen. Es sei realistisch, dass Stark noch diese Woche wieder mit dem Team auf dem Platz stehe, sagte Trainer Ante Covic. «Es sieht richtig gut aus. Er wird drinnen und draußen laufen, dann werden wir gucken, wann wir ihn dazuziehen.»

Stark hatte zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infekts zunächst sein fest eingeplantes Länderspieldebüt im Test gegen Argentinien (2:2) verpasst. Vor der Abreise zum Auswärtsspiel in Estland zog er sich dann im Dortmunder Teamquartier eine Verletzung am Bein zu, als er sich unglücklich an einer Tischkante gestoßen hatte.