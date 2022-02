Transfermakt : Herthas Ersatztorwart Lotka vor Wechsel nach Dortmund

Marcel Lotka von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wechselt nach Informationen des „Kicker“ in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund.

Beim BVB soll der 20-Jährige für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz kommen. Lotka hatte sein Bundesliga-Debüt für die Berliner gefeiert und beim 0:3 in Freiburg trotz der klaren Niederlage einen guten Eindruck hinterlassen. Sein Vertrag bei der Hertha läuft nach der Saison aus. In Berlin ist Lotka hinter Alexander Schwolow, Oliver Christ...

