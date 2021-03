Bundesliga : Herthas Cunha wieder einsatzbereit

Hertha BSC kann im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga wieder auf seinen Jungstar Matheus Cunha zurückgreifen.

Berlin | „Wenn er in dieser Woche gesund bleibt, kann er am Sonntag spielen“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai an seinem 45. Geburtstag in einer digitalen Medienrunde. Aufgrund der kurzen Pause wegen einer Muskelverletzung könnte sich Dardai im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) sogar einen Einsatz „über 90 Minuten“ vorstellen. Cunha...

