Corona-Fälle : Hertha mit „Wut“ - Keeper Jarstein aus Klinik

Gute Nachricht für Hertha BSC: Torwart Jarstein kann das Krankenhaus verlassen. Den weiteren Corona-Infizierten geht es den Umständen entsprechend gut.

Berlin | Hertha BSC gibt sich in der Isolation kämpferisch, der erste Bundesliga-Kontrahent geht aus Sorge vor einer Zwangspause im Saison-Endspurt in freiwillige Arbeits-Quarantäne. „Ich spüre eine gewisse Wut, dass uns in diesem Jahr nicht viel gelingen will“, berichtete Hertha-Chef Carsten Schmidt über die extrem komplizierte Gesamtsituation beim Berline...

