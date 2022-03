Bundesliga : Hertha BSC holt Felix Magath als Trainer zurück in die Liga

Das ist eine dicke Überraschung: Felix Magath folgt auf Tayfun Korkut als Trainer bei Hertha BSC. Der für seine harte Hand bekannte Coach soll die Berliner vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten.

Mit dieser Lösung hat in Berlin wohl niemand gerechnet: Felix Magath kehrt nach zehn Jahren als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück und soll Hertha BSC vor dem drohenden Abstieg bewahren. „Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Ste...

