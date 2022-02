Bundesliga : Hertha BSC braucht Nehmerqualitäten und Punkte

Herbe Kritik von Investor Windhorst, ein Corona-Ausbruch und die höchste Heimpleite der Saison: Auch wenn Trainer und Manager gute Ansätze sehen, die Hertha braucht immer dringender Zählbares.

„Abstiegskampf annehmen!“ stand schon am Sonntag auf einem wohl von Fans angebrachten Banner am Trainingsgelände von Hertha BSC. Dass seine Mannschaft das getan hat, da ist sich Trainer Tayfun Korkut auch nach der 1:6-Heimpleite gegen RB Leipzig sicher. „Das Ergebnis kann und will ich nicht kleinreden, aber ich werde auch die Leistung nicht kleinreden...

