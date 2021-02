FC Augsburg : Herrlich begrüßt Rückhalt - Kritik beeinträchtigt Autorität

Trainer Heiko Herrlich hat die Unterstützung von Manager Stefan Reuter in der Krise beim FC Augsburg gelobt.

Augsburg | „Das tut natürlich gut“, sagte Herrlich vor dem Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga am 12. Februar (20.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenmannschaft RB Leipzig. Trotz fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien hat Reuter mehrfach betont, dass es kein...

