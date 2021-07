Nationalmannschaft : Helmer kritisiert Bierhoff - Vorschlag WM-Verzicht

Der ehemalige Fußball-Europameister Thomas Helmer hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff für dessen Forderung nach einer „schlagkräftigen Mannschaft“ für die WM 2022 in Katar kritisiert und einen Verzicht auf das Turnier ins Spiel gebracht.

Frankfurt am Main | Der ehemalige Fußball-Europameister Thomas Helmer hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff für dessen Forderung nach einer „schlagkräftigen Mannschaft“ für die WM 2022 in Katar kritisiert und einen Verzicht auf das Turnier ins Spiel gebracht. Sein früherer Auswahlkollege sei ja der, der am besten wegkommt, auch beim jetzigen EM-Aus im Achtelfinale. „Ein bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.