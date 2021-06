Nationalmannschaft : Havertz selbstbewusst vor EM: „Ich will Stammspieler sein“

Kai Havertz formuliert als Champions-League-Sieger und Finaltorschütze eine selbstbewusste Erwartungshaltung für die Fußball-Europameisterschaft.

Seefeld in Tirol | „Ich will Stammspieler sein“, sagte der Offensivspieler vom FC Chelsea nach seinem ersten Training mit der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld. Havertz betonte aber mehrmals, dass bei einem Turnier persönliche Ambitionen nicht dominieren dürften. „Als Mannschaft möchte man ein Ziel erreichen. Da geht es nicht, dass man sein Ego darüber stellt.“...

