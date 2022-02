Fussball : Harnik: „Aktuell würde ich mich eher bei Werder sehen“

Der frühere HSV- und Werder-Spieler Martin Harnik würde beim Nordderby an diesem Sonntag lieber für die Bremer spielen. „Aktuell würde ich mich eher bei Werder sehen. Einfach aufgrund des Spielsystems“, sagte der 34-Jährige in einem Interview des Multimedia-Projekts Deichstube. „Das, was HSV-Trainer Tim Walter macht, ist wirklich brutal aufwendig und speziell. Ich war schon immer ein Spielertyp, der relativ frei auf dem Platz sein musste. Ich passe in kein Schema. Ich habe mir auf dem Platz immer meine Situationen gesucht und relativ frei entschieden. Mein Gefühl ist, dass Tim Walter ganz klar vorgibt, was wie gemacht werden soll. Mit seiner Art zu spielen, ist er schon etwas revolutionär.“

Harnik begann seine Profikarriere bei den Bremern, kehrte 2018 dorthin zurück und wurde in der letzten Saison vor dem Ende seiner Laufbahn an den HSV in seiner Heimatstadt Hamburg ausgeliehen. Mittlerweile hat sich der HSV seiner Meinung nach „stabilisiert und es läuft besser“. Aber für die Bremer gelte: „Werders Kader ist gut. Mit ihm musst du das Zie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.