FC Hansa Rostock : Ziemer will Gas für Hansa geben

vergrößern 1 von 1 Foto: geos 1 von 1

Die Wogen scheinen sich geglättet zu haben: Hansa-Coach Pavel Dotchev und Stürmer Marcel Ziemer haben sich heute wieder zusammengerauft. Nachdem es ein persönliches Gepräch über die Situation des 31-jährigen Angreifers beim Fußball-Drittligisten bereits am Montag gab und sich Ziemer Bedenkzeit einräumte, gab es heute Nachmittag erneut Klärungsbedarf.

Dieses Mal mit positivem Ausgang: "Marcel wird den Verein nicht verlassen. Er hat mir gesagt, dass er Gas geben will für den FC Hansa. Das finde ich gut und ist ein gutes Zeichen für mich", so Pavel Dotchev. Das Problem des Fußball-Lehrers mit Ziemer war vor allem dessen Fitness. Wie bereits berichtet, musste der Stürmer die erste Traininsgeinheit nach nur 20 Minuten abbrechen. Damals sagte Dotchev, dass dies "nicht gut für Ziemer ist. Wir wussten, dass er Probleme mit der Fitness hat." Die Schlussfolgerung nun: Marcel Ziemer soll sich vorerst bei der zweiten Mannschaft der Hanseaten fit halten, um "dann nach kurzer Zeit auch wieder zurückzukehren", so Pavel Dotchev. "Ich glaube, Marcel Ziemer kann uns mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen, aber nur wenn er fit ist."

Kurios am Rande ist allerdings eine andere Personalie: Christopher Quiring unterzog sich gestern erneut einer medizinischen Untersuchung, jedoch hat Dotchev noch keine Auskunft über den aktuellen Stand seiner Muskelverletzung im Oberschenkel. Während des Trainingslagers in der vergangenen Woche verletzte sich der 26-jährige Offensivmann im Training, zunächst war von einer Prellung ausgegangen worden. Wie es für den Flügelflitzer nun weitergeht, muss abgewartet werden.

von svz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 22:00 Uhr