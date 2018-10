FC Hansa Rostock : Traum-Comeback für Oliver Hüsing

FCH-Kapitän kehrt nach langer Verletzung zurück

von Marie Boywitt

06. Oktober 2018, 09:00 Uhr

Mit einem breiten Grinsen verlässt Abwehrchef und Hansa-Kapitän Oliver Hüsing den Platz und geht in die Kabine. „Ich bin überglücklich heute. Besser kann es nicht laufen“, sagt der 25-Jährige nach dem 1:0-Heimsieg der Rostocker über den Karlsruher SC. „Das war so ein Abend, den man sich in den harten Reha-Tagen immer vorgestellt hat, wenn man auch zwischendurch mal keinen Bock mehr hatte – Flutlicht, nasser Rasen und ein 1:0-Sieg ist für einen Verteidiger eh das Schönste, eine Super-Mannschaftsleistung.“

Gerade zu Beginn der Partie war bei den Hanseaten die Anspannung fast greifbar. „Wir haben aber taktisch sehr diszipliniert gespielt. Da ist Karlsruhe dann nicht viel eingefallen“, schätzt Hüsing ein. Die letzten 15 Minuten des Spiels mussten die Hausherren aber auch noch mal spannend gestalten – mit einem Freistoß unmittelbar an der Strafraumgrenze. „Puh, da atmet man als Verteidiger schon nochmal durch und denkt sich: ,Bitte knall‘ den irgendwo hin und nicht ins Tor.‘ Aber auch da haben wir mit Mann und Maus verteidigt und das ist aller Ehren wert.“

Und der Sieg war eine echte Kampfleistung: „Er ist enorm wichtig, denn es ist schon ein bisschen Druck drauf. Wir sind nicht zufrieden, da wo wir stehen. Deshalb sind die Punkte jetzt enorm wichtig.“

Gut anderthalb Wochen haben die Rostocker um Hüsing nun bis zum nächsten Punktspiel beim FSV Zwickau (21. Oktober um 13 Uhr). „Diese Zeit können wir nutzen, um weiter daran zu arbeiten, dass wir als Team noch gefestigter werden“, so Oliver Hüsing.