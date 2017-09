FC Hansa Rostock : Sieg gegen Zwickau knapp verfehlt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

19.Sep.2017

Hansa Rostock bleibt in der 3. Fußball-Liga unter Trainer Pavel Dotchev in dieser Saison daheim weiter sieglos. Die Mecklenburger kamen am Dienstagabend über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den FSV Zwickau nicht hinaus und warten nun schon seit dem 5.

April, als der MSV Duisburg mit 1:0 bezwungen wurde, auf einen Dreier vor heimischer Kulisse. Willi Evseev (27. Minute) erzielte vor 10 700 Zuschauern im Ostseestadion das einzige Tor für die Hanseaten, die nun schon seit vier Spielen nicht mehr gewonnen haben. Robert Koch (33.) traf für die Gäste.

Mit ihrem wieder genesenen Kapitän und Regisseur Amaury Bischoff, der am vergangenen Samstag wegen einer leichten Verletzung beim 0:0 gegen Werder Bremen II gefehlt hatte, waren die Hausherren von Beginn an die klar spielbestimmende Vertretung. Evseevs Führung war nach einer knappen halben Stunde mehr als verdient.

Zwickau hatte offensiv praktisch nichts dagegenzusetzen und in der ersten Halbzeit lediglich eine Torchance. Die aber nutzte Routinier Koch, weil Hansa-Verteidiger Joshua Nadeau nicht energisch genug eingriff.

In der Folge kamen die Gäste besser in die Partie. Hansas Offensive erwies sich wie schon den Begegnungen zuvor als zu leicht ausrechenbar. Die wenigen zwingenden Gelegenheiten blieben ungenutzt, auch weil sich der frühere Rostocker Johannes Brinkies im FSV-Tor als sicherer Rückhalt erwies.