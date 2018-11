FC Hansa : Rostock baut Erfolgsserie gegen Kaiserslautern aus

Sechsmal in Folge haben die Rostocker jetzt nicht mehr verloren. Endstand diesmal lag bei 4:1.

von Peter Richter

10. November 2018, 16:02 Uhr

Der FC Hansa hat am 15. Spieltag der 3. Fußball-Liga am Sonnabend vor 16 100 Zuschauern im Ostseestadion mit einem 4:1 (3:1) gegen den ruhmreichen Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern seine Erfolgsserie ausbauen können: Sechsmal in Folge haben die Rostocker jetzt nicht mehr verloren nach 1:0-Erfolgen gegen Karlsruhe und in Halle, einem 2:2 in Zwickau, dem 3:1 gegen Fortuna Köln und einem 1:1 in Jena.

Es war der erste Sieg gegen die Pfälzer seit dem 1. Mai 2009. Damals hatte es in der 2. Bundesliga ein 5:1 (!) gegeben, und auf dem Platz standen u. a. die inzwischen wieder für Hansa aktiven Jörg Hahnel im Tor (aktuell zweite Mannschaft/Oberliga) sowie Kai Bülow. Überhaupt waren die Rostocker gegen die Roten Teufel zu Hause meist sehr erfolgreich: Rechnet man die beiden Spiele im DFB-Pokal nicht mit, brachten es die Hansestädter vor diesem Sonnabend in 13 Heimspielen um Punkte auf acht Siege (nur drei Niederlagen) und beachtliche 29:14 Tore. Und jetzt kommt ein weiterer Dreier dazu!

Personell gab es nur eine Veränderung im Vergleich zum 1:1 eine Woche zuvor beim FC Carl Zeiss: Torschütze Jonas Hildebrandt nahm zunächst auf der Bank Platz, dafür stürmte von Beginn an der offenbar wieder voll gesundete Cebio Soukou.

War die schwarz bleibende Anzeigetafel, die am Vorabend plötzlich ihren Geist aufgegeben hatte, so etwas wie ein schlechtes Omen?! Jedenfalls lagen die Weiß-Blauen bereits in der 6. Minute im Rückstand. Ecke, Kopfball Lukas Gottwalt, und schon war’s passiert. Das 0:1 im Rücken machte es den Hansestädtern natürlich nicht einfacher – sie taten sich sehr schwer, in die Partie zu kommen. Auf den „Auslöser“ drückte schließlich Merveille Biankadi, der sich über die rechte Seite mit vollem Körpereinsatz einbrachte. Der Lauterer Dominik Schad, der sich ihm in den Weg stellte, ging dabei zu Boden, doch Schiedsrichter Oliver Lossius hatte eine sehr gute Sicht auf die Szene und pfiff kein Foul, Biankadi drang bis zur Torauslinie vor und servierte dem einschussbereiten Marco Königs, der nur noch einzuschieben brauchte. Das 1:1 (22.), wenn vielleicht auch ein wenig aus heiterem Himmel!

Jetzt aber waren die Gastgeber drin im Spiel und machten Betrieb. Mit Oliver Hüsing, der nach Freistoß im FCK-Strafraum den Ball zu verfummeln schien, doch rollte die Kugel genau dem vor dem Strafraum lauernden Kai Bülow vor die Füße, der zog sofort ab und traf aus gut 20 Metern mit dem Vollspann flach ins linke Eck – Hansa in Führung (35.)!

Nur gut eine Minute später super Konter über Marcel Hilßner nach links auf Biankadi, der rennt allein aufs Tor zu, wartet ganz abgezockt ab, wo sich Keeper Wolfgang Hesl hinbewegt, und netzt dann in die andere Ecke ein zum 3:1 (36.). Was für ein Doppelschlag!

Es war auch der Pausenstand, für die Rostocker wurde es in der ersten Halbzeit nur noch einmal halbwegs brenzlig, als Ioannis Gelios sich wohl etwas verschätzt hatte und Timmy Thiele von den Gästen eher am Ball war, diesen jedoch nicht am Hansa-Torhüter vorbei bekam (42.).

Mit der sehr, sehr guten Ausgangsposition ging es in die zweite Halbzeit. Hier hätte es allerdings fast erneut einen frühen Dämpfer gegeben, als der eingewechselte Elias Paul Huth nach nicht mal zwei Minuten völlig frei vor Gelios auftauchte, jedoch zum Glück für den FCH das Spielgerät unvollkommen traf. Nach dieser Schrecksekunde aber beschränkten sich die Mecklenburger keineswegs darauf, hinten dicht zu machen und das Ergebnis zu verwalten, sondern spielten munter nach vorn. Mit gutem Pressing kamen sie zu manchem Ballgewinn, und dann ging die Post ab. Sogar Abwehrchef Hüsing konterte mit bis ganz nach vorn (65.). Aber der FCK drehte noch mal auf: gute Kopfballchance von Kevin Kraus nach Ecke (69.), kurz darauf Gewaltschuss von Hendrick Zuck, doch tolle Parade von Gelios (72.), und so wuchs zwar der Vorsprung der Pfälzer immer mehr an, aber nur bei den Ecken (2:7 aus Hansa-Sicht).

Der in der 67. Minute für Königs in die Partie gekommene Del-Angelo Williams hätte den Sack vorzeitig zumachen können, doch traf er nach schöner Vorarbeit von Hilßner statt ins Tor den vor ihm stehenden Lauterer Gottwalt (77.). Als Vorlagengeber machte es Williams besser: passgenau von rechts auf Soukou, und der bringt die Kugel ohne Probleme über die Torlinie zum 4:1 (82.) – die begeisterten Fans sangen „Nie mehr, nie mehr 3. Liga“, und La Ola machte im Ostseestadion die Runde.