3. Liga Fußball : Rapper Marteria unterstützte Hansa lautstark im Spiel gegen Lotte

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Das erste Ligaspiel hat der FC Hansa Rostock gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:0 gewonnen. Vor Ort im Frimo-Stadion war auch Rapper Marteria, den das Ergebnis wohl gefreut haben dürfte: Der Künstler ist leidenschaftlicher Anhänger der Hanseaten.

Mehr zum Thema "Antimarteria" von Rostocker Rapper : Spielfilm von und mit Marteria hier anschauen

Marteria postete auf Instagram unter anderem ein Video aus dem Fanblock. Textsicher grölt er dabei Fangesänge, um die Mannschaft auf dem Rasen zu unterstützen. Mit der prominenten Unterstützung siegten die Rostocker auswärts mit 2:0. (Weiterlesen: Frech aufgespielt und Sieg dank Henning-Traumtor)

Alle nach Lotte #hansa #hansaistüberall Ein Beitrag geteilt von MARTERIA (@marteria) am 22. Jul 2017 um 3:12 Uhr

Nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und einigen Rostock-Anhängern, als diese in einen Linienbus einsteigen wollten. (Weiterlesen: Rostocker Fußballfans attackieren Polizei in Steinfurt)

Hansa Fuckin Everywhere #antiMARTERIA Ein Beitrag geteilt von MARTERIA (@marteria) am 13. Feb 2017 um 1:57 Uhr

Marteria zeigt häufig seine Verbundenheit zu seinem Heimatclub. Er ist im Rostocker Stadtteil Groß Klein aufgewachsen und spielte in der Jugend selbst für den Verein.

Auf geht's Hansa !!! ❤ Ein Beitrag geteilt von MARTERIA (@marteria) am 28. Nov 2015 um 5:03 Uhr

Sogar so erfolgreich, dass er in der U17 in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde. Seine Fußballkarriere hängte er allerdings an den Nagel, nachdem er von einem Modelscout entdeckt wurde und dafür in die USA ging. (Weiterlesen: Marteria: „Die Hälfte des Jahres bin ich Ausländer“)

von Nina Brinkmann

erstellt am 24.Jul.2017 | 11:30 Uhr