FC Hansa Rostock : Kogge verlängert mit Premiumsponsor

Das Schweriner Unternehmen Kurzurlaub.de bleibt auch in der kommenden Saison an der Seite des Fußball-Drittligisten

von svz.de

18. Mai 2018, 18:00 Uhr

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock und das Unternehmen Kurzurlaub.de setzen in der kommenden Saison die Premiumpartnerschaft fort. „Wenn es um den FC Hansa geht, sind wir mit vollem Herzen dabei“, sagt Kurzurlaub.de-Gründer Henry Leitmann. Der Chef des Marktführers für Kurzreisen in Deutschland ergänzt: „Nach einer guten Spielzeit 2017/18, in der wir der Kogge als Premiumpartner die Treue gehalten haben, hoffen wir jetzt auf eine noch erfolgreichere Saison 2018/19.“

Der Vorstandsvorsitzende des FC Hansa, Robert Marien, sieht die Verlängerung der Zusammenarbeit als Zeichen für die gute Entwicklung des Rostocker Traditionsvereins. "Die Fortsetzung des Engagements zeigt die Verbundenheit von Kurzurlaub.de zum FC Hansa Rostock. Sie macht aber auch deutlich, dass wir in vielerlei Hinsicht einen Aufwärtstrend verzeichnen. Hansa hat sich in der abgelaufenen Saison sportlich und strukturell deutlich verbessert. Deshalb wollen wir in der Saison 2018/19 weiter hart arbeiten, um den Trend fortzusetzen und versuchen, eine bessere Platzierung als im abgelaufenen Spieljahr zu erreichen", blickt Marien voraus.

Von 2014 bis 2017 war das Schweriner Unternehmen bereits Hauptsponsor des Clubs.