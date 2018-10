Hat sich sehr gut angefühlt auf dem Platz

Hansa überrennt Fortuna Köln in der ersten Halbzeit

von Sebastian Schramm

28. Oktober 2018, 20:00 Uhr

„Wir sind regelrecht überfahren worden in der ersten Halbzeit“, befand Gäste-Interims-Coach Filipovic: Mit dem 3:1 (3:0) gegen den SC Fortuna Köln ist der FC Hansa am 13. Spieltag der 3. Fußball-Liga endlich zu einer Erfolgsserie aufgebrochen, die länger andauert als bislang maximal drei Spiele. Vorausgegangen waren 1:0-Erfolge gegen Karlsruhe und in Halle sowie das 2:2 in Zwickau.

Tendenz aufwärts: Nach

einer starken Vorstellung in der ersten Hälfte, in der sie die Rot-Weißen hätten abschießen können, eroberten die Rostocker in der Tabelle Platz vier.

Es begann die gleiche Elf wie in Zwickau bis auf Soukou (mit Blick auf seine vollständige Gesundung bis zum DFB-Pokal-Spiel am Mittwoch gegen den 1. FC Nürnberg nicht im Kader). Ihn vertrat im Angriff Breier. Die Domstädter wussten von Beginn an gar nicht, wie ihnen geschah. Weiß-Blau praktizierte ein giftiges Pressing, stand den Gästen früh energisch „auf den Socken“, führte zur Pause für den Gegner schmeichelhaft mit 3:0. Alle Tore bereitete Hilßner mit präzisen hohen Bällen vor. Nutznießer waren Hüsing (11./nach Freistoß am vorderen Pfosten per Kopf), Bülow (25./ansehnlichster Angriff des Tages: Rieble auf Biankadi, der mit dem Hacken auf Bülow, rausgespielt zu Hilßner, der flankt auf den durchlaufenden Torschützen, der unbedrängt einköpft) und

Biankadi (36./nach zu kurz geratener Rückgabe von Gäste-Verteidiger Ernst auf seinen Keeper Rehnen).

Nach weiteren Aussetzern der Kölner besaß auch Pascal Breier die Möglichkeit, den Ball im Kasten der Fortuna unterzubringen (15., 18.).

„Ich weiß, wir können nicht 90 Minuten Hurra-Fußball mit hohem Tempo spielen“, sagte später FCH-Trainer Dotchev. „In der ersten Hälfte präsentierten wir uns stark und zeigten genau das, was ich mir vorstelle und wünsche. In der zweiten haben wir aber zu oft verwaltet und uns nicht mehr so gut präsentiert. Ich hatte gehofft, dass wir das Tempo noch bis zur 70., 75. Minute beibehalten und es erst dann etwas rausnehmen. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten.“

So kamen die Rot-Weißen noch zum Ehrentor: Kegel drosch einen Freistoß von mittig kurz vor der Strafraumgrenze mit voller Wucht ins Netz, wobei weder Keeper Gelios noch seine Mauer 100-prozentig überzeugend wirkten (69.). Den Rest der Spielzeit waren die Mecklenburger aber auf der Höhe.

„Es hat sich sehr gut angefühlt auf dem Platz. Wir haben in Hälfte eins sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Brust wird immer breiter“, stellte Kapitän Hüsing erfreut fest. „Nach der Pause war der Kopf vielleicht schon ein bisschen beim Mittwoch, aber wir ließen aus dem Spiel heraus nahezu gar nichts zu und behielten auch nach dem Tor zum 1:3 die Stabilität.“ Er versuche „pausenlos zu coachen“, und ja, dabei werde er auch durchaus mal lauter, „um am Ende noch mal die Sinne zu schärfen. Dieser Sieg vergrößert unser Selbstvertrauen für Nürnberg.“

Die Freude über den Sieg und die Vorfreude auf Mittwoch versauten „Fans“ auf der Süd-Tribüne mit dem verabscheuungswürdigen Zeigen eines verhöhnenden Spruchbandes. Die Einzelheiten: Seiten 1 und 5.