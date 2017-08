Neuzugang : Hansa Rostock verpflichtet Alibaz für ein Jahr

vergrößern 1 von 1 Foto: FC Hansa 1 von 1

Der 27-jährige Deutsch-Türke bestritt 53 Zweit- und 102 Drittliga-Partien und kann auch auf Erfahrung in der türkischen Süper Lig

(Eskisehirspor) verweisen. Er bringt eine große Siegermentalität mit an die Ostseeküste: Mit Jahn Regensburg gelang ihm 2011/12 in der Relegation gegen den Karlsruher SC der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ein Jahr später wurde er mit dem KSC, dem er sich 2012 anschloss, Meister der 3. Liga. Zuletzt lief Alibaz für Fortuna Köln auf.

Beim FC Hansa überzeugte der gebürtige Kraichgauer die Verantwortlichen Ende vorigen Monats in einem mehrtägigen Probetraining.

Vorstand Sport René Schneider: „Selcuk ist ein extrem guter Kicker, das wussten wir bereits im Vorfeld. Bei seinem Probetraining hat er unser Bild von ihm mit Leistung bestätigt und einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen. Zwar fehlen ihm noch ein paar Prozente im konditionellen Bereich, aber sobald er das von uns erhoffte Level erreicht hat, wird er uns in der Offensive qualitativ verstärken und der Mannschaft mit seiner großen Erfahrung weiterhelfen.“

„Hansa ist ein großer Verein. Ich weiß, was ich kann, und möchte unseren tollen Fans mit meiner Art, Fußball zu spielen, viel Freude bereiten. Ich wurde vom gesamten Team sehr gut aufgenommen und werde alles dafür tun, um den Jungs so schnell wie möglich weiterzuhelfen“, so Selcuk Alibaz.