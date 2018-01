Rostock vs. Großaspach : Hansa stürmt mit Breier

Der Winter-Neuzugang erhält von Trainer Pavel Dotchev eine Einsatzgarantie für das Spiel in Großaspach

von André Gericke

20. Januar 2018, 08:00 Uhr

Ab heute wird es wieder ernst für den Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock. Bei der SG Sonnenhof Großaspach setzt der norddeutsche Traditionsverein ab 14 Uhr seine Punktspielserie 2017/18 fort. „Ich möchte der Mannschaft immer vermitteln, dass wir auf Sieg spielen wollen. Das ist diesmal auch nicht anders. Wir fahren dorthin und versuchen, dass Spiel zu gewinnen. Ob es dann klappt, werden wir sehen“, sagt Hansa-Coach Pavel Dotchev vor dem scharfen Start 2018.

Vor dem Gegner hat der 52-Jährige höchsten Respekt: „Großaspach halte ich für eine der besten Mannschaften der Liga. Sie haben zuletzt auch im Testspiel bei Bayern München (3:5 – d. Red.) gut ausgesehen. Es wird keine einfache Aufgabe für uns.“

Seinem Team traut der Fußball-Lehrer bis zum Saisonende „alles zu. Doch letztlich fangen wir bei Null an. Es kann nach oben und unten noch alles passieren. Nur als Beispiel: Wenn wir in Großaspach verlieren, sind wir punktgleich. Es ist alles ganz eng zusammen in dieser Liga. Wir müssen uns immer wieder neu einstellen“.

Das Team habe sich jedoch weiter stabilisiert und sei auch fitter als zu Saisonbeginn. „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft körperlicher und mental in einer besseren Verfassung ist“, so Dotchev, der sich freut, dass Stürmer Pascal Breier vom VfB Stuttgart zu den Rostockern wechselte: „Ich bin froh, dass er bei uns ist. Dadurch sind wir offensiv variabler und unausrechenbarer für den Gegner. Er wird auch in Großaspach spielen. Aber er ist auch nur ein Teil der Mannschaft. Er alleine kann es nicht richten.“

Zudem nimmt der Coach vor dem scharfen Start auch einige Spieler in die Pflicht. „Ich bin gespannt, was Christopher Quiring zeigt. Er ist jetzt auch gefragt, seine Erfahrung einzubringen. Er hat im Jugendbereich bei Union Berlin in der Bundesliga gespielt und 130 Spiele in der 2. Liga sowie 19 Tore gemacht. Davon möchte ich jetzt von ihm auch hier etwas sehen, denn was bei Union war, das ist Vergangenheit“, erklärt Pavel Dotchev.

Wahrscheinlich wird Quiring seine Chance auf der linken Seite bekommen, dürfte aktuell knapp die Nase vor Lukas Scherff haben. Aufgrund des Auswärtsspiels wird Dotchev wohl zudem auf eine zweite Spitze verzichten – Soufian Benyamina zunächst auf der Bank – und statt dessen mit der Hereinnahme von Stefan Wannenwetsch oder Selcuk Alibaz das Mittelfeld etwas stärken.