3. Liga : Hansa Rostock startet Vorbereitung: Team völlig neu formiert

Mit einem öffentlichen Training startet Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock heute auf dem heimischen Trainingsgelände in der Kopernikusstraße in die Vorbereitung auf die neue Saison.

von dpa

17. Juni 2019, 10:00 Uhr

Trainer Jens Härtel wird den Fans dabei ein in der Sommerpause personell radikal verändertes Team präsentieren. 13 Spieler, darunter Kapitän Oliver Hüsing und Torhüter Ioannis Gelios, haben den Vorjahres-Sechsten verlassen. Zehn neue sind bereits gekommen, neben zahlreichen Talenten in Markus Kolke auch ein gestandener Drittliga-Keeper und in Korbinian Vollmann ein Offensivspieler, der mehrjährige Erfahrungen aus der 2. Bundesliga mitbringt.

Hansa absolviert in der Vorbereitung Anfang Juli ein Trainingslager im niedersächsischen Barsinghausen. Namhaftester Testspielgegner ist am 6. Juli in Wolfsburg der ehemalige deutsche Meister VfL Wolfsburg. Der erste Liga-Spieltag ist für den Zeitraum vom 19. bis 21. Juli angesetzt. Die Paarungen stehen noch nicht fest.